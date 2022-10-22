Гвардиола: «Я верю в «Ливерпуль» больше, чем Клопп»

Испанский наставник Хосеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити», отреагировал на слова Юргена Клоппа о том, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за золотые медали АПЛ.

«Сыграно не так много матчей, плюс впереди чемпионат мира, а также игры в Лиге чемпионов и Кубках. У меня такое ощущение, что я верю в «Ливерпуль» больше, чем Юрген», - приводит слова тренера The Telegraph.

Недавно «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» встречались на «Энфилде». Матч завершился победой «красных» со счетом 1:0.

«Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Арсенала» на 11 баллов.