«Барселона» может купить замену Бускетсу за 40 миллионов евро

Португальский хавбек Рубен Невеш, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону», может переехать в испанский чемпионат. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, 25-летнего игрока сватают в каталонскую «Барселону», где он будет призван заменить в центре поля Серхио Бускетса.

Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Сумма потенциального перехода оценивается в 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Рубен провел 11 поединков за «Вулверхэмптон», в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение португальца с «волками» рассчитано до середины 2024 года.