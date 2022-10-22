Конте готов сменить «Тоттенхэм» на топ-клуб Серии А

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, у которого истекает трудовое соглашение с английским клубом, подумывает о смене команды. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

По данным источника, итальянца привлекает вариант возвращения на родину. Конте был бы не против возглавить туринский «Ювентус», который неудачно начал сезон под руководством Массимилиано Аллегри. В стане «бьянконери» уже подумывают об отставке специалиста.

Контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце июня 2023 года. Под его руководством команда занимает третье место в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.