Эльма Авейру, сестра звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, поведала о величии своего брата.
«Криштиану – наша большая гордость. Он является гордостью Португалии и всего мира. Ему не нужно ничего доказывать. Никогда в своей жизни не видела более великого человека. Он отдал всего себя футболу. Горжусь, что у нас одна кровь», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.
Напомним, что Роналду был оштрафован и переведен в молодежную команду «Манчестер Юнайтед». Таким образом 37-летнего нападающего наказали за самовольный уход со скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).
От него даже криродрочеры отвернулись.
Он регулярно выходя желал сохранить свои рекорды, но напротив сам усложнил себе эту задачу
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