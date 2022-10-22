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«Гордость всего мира»: сестра Роналду рассказала о величии Криштиану

22 Октября 2022 • 10:52 Комментировать (2)

Эльма Авейру, сестра звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, поведала о величии своего брата.

«Криштиану – наша большая гордость. Он является гордостью Португалии и всего мира. Ему не нужно ничего доказывать. Никогда в своей жизни не видела более великого человека. Он отдал всего себя футболу. Горжусь, что у нас одна кровь», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Напомним, что Роналду был оштрафован и переведен в молодежную команду «Манчестер Юнайтед». Таким образом 37-летнего нападающего наказали за самовольный уход со скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эльма Авейру
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Комментарии (2)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 11:46
Пролечить бы ее... И его... А-ха-ха-ха...
Dаvid MU
22 Октября 2022 в 11:01
Брат твой об.срался, ему в пору книгу написать "Как помножить на ноль все чего ты до этого достиг".
От него даже криродрочеры отвернулись.
Он регулярно выходя желал сохранить свои рекорды, но напротив сам усложнил себе эту задачу
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