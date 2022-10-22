«Гордость всего мира»: сестра Роналду рассказала о величии Криштиану

Эльма Авейру, сестра звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, поведала о величии своего брата.

«Криштиану – наша большая гордость. Он является гордостью Португалии и всего мира. Ему не нужно ничего доказывать. Никогда в своей жизни не видела более великого человека. Он отдал всего себя футболу. Горжусь, что у нас одна кровь», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Напомним, что Роналду был оштрафован и переведен в молодежную команду «Манчестер Юнайтед». Таким образом 37-летнего нападающего наказали за самовольный уход со скамейки запасных в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду