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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Баварии» отреагировали на скандальный поступок Роналду

22 Октября 2022 • 10:38 Комментировать (2)

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о скандальном поступке нападающего «МЮ» Криштиану Роналду во время матча Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0).

«Я буду осторожен в комментариях по этому поводу, ведь не знаю, что произошло на самом деле. Может, Роналду было холодно, и он решил побыстрее принять горячую ванну. Не знаю, в чем там причина, поэтому не стану никого судить», - передает слова специалиста Sky Sports.

Криштиану провел весь матч на скамейке запасных. Он не стал дожидаться финального свистка и самовольно отправился в подтрибунное помещение. За этот поступок его оштрафовали и отстранили от тренировок с первой командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (2)
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Alex1972
22 Октября 2022 в 11:55
Ванна, кофе, понос - какие ещё причины придумают?... А-ха-ха-ха...
Dаvid MU
22 Октября 2022 в 10:55
Тен Хаг сказал уже, что от отказался выходить на замену на последних минутах, как следствие ушел.
Я думаю Тен Хагу должно быть делом чести вывести его на последних минутах в каком-нибудь из следующих матчах.
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