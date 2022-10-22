В «Баварии» отреагировали на скандальный поступок Роналду

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о скандальном поступке нападающего «МЮ» Криштиану Роналду во время матча Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0).

«Я буду осторожен в комментариях по этому поводу, ведь не знаю, что произошло на самом деле. Может, Роналду было холодно, и он решил побыстрее принять горячую ванну. Не знаю, в чем там причина, поэтому не стану никого судить», - передает слова специалиста Sky Sports.

Криштиану провел весь матч на скамейке запасных. Он не стал дожидаться финального свистка и самовольно отправился в подтрибунное помещение. За этот поступок его оштрафовали и отстранили от тренировок с первой командой.