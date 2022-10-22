Конте сравнил возможности «Тоттенхэма» и грандов АПЛ на трансферном рынке

Итальянский специалист Антонио Конте, который тренирует лондонский «Тоттенхэм», поделился мнением о возможностях своего клуба на трансферном рынке.

«Я уважительно отношусь к тому, что пытается сделать руководство клуба на трансферном рынке. Но в то же время понимаю, что наши возможности отличаются от возможностей грандов АПЛ. Поэтому мы не можем ошибаться», - передает слова итальянца таблоид Mirror.

По итогам 12 туров Премьер-лиги подопечные Конте занимают третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». В следующем матче «шпоры» встретятся с «Ньюкаслом».