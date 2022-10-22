«Челси» нашёл нападающего в испанском клубе

Форвард Арно Данджума, выступающий в испанском чемпионате за «Вильярреал», может сменить Пиренеи на Туманный Альбион. По информации портала Goal.com, интерес к голландскому футболисту проявляет лондонский «Челси».

Побороться за нападающего с «пенсионерами» намерен еще один представитель Премьер-лиги – «Ньюкасл». Ранее интерес к Данджуме проявлял «Милан», однако стороны не смогли договориться об условиях сделки.

В текущем сезоне Арно принял участие в восьми матчах и забил три мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.