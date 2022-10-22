«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на африканского форварда

Ивуарийский форвард Уилфрид Заха может покинуть «Кристал Пэлас» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

По данным источника, заинтересованность в услугах африканского футболиста проявляют два представителя Лондона. Речь идет об «Арсенале» и «Тоттенхэме».

Стоит отметить, что действующий контракт Заха с «орлами» истекает по завершении нынешнего сезона. Таким образом, он может беспрепятственно вести переговоры с новыми работодателями в январе.

В текущей кампании форвард сыграл девять матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.