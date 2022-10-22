«Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду

В «Манчестер Юнайтед» определились с ближайшим будущим звездного нападающего команды Криштиану Роналду. Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» не намерены пока расторгать трудовое соглашение с футболистом, несмотря на его выходку в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0).

Напомним, что Криштиану провел почти весь матч на скамейке запасных, а перед финальным свисток самовольно ушел в подтрибунное помещение. Этот поступок португальца вызвал негодование в клубе. После этого Криштиану серьезно оштрафовали и перевели в молодежный состав.

Роналду изгнан в молодёжку «Манчестер Юнайтед»