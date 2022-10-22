Каррагер высказался о возможном назначении Почеттино в «Астон Виллу»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который в данный момент работает экспертом на ТВ, высказался о возможном приглашении экс-наставника «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино на пост главного тренера бирмингемской «Астон Виллы».

Как информирует Sky Sports, аналитик считает Почеттино – отличным коучем, который пришелся бы ко двору в бирмингемском коллективе.

«Если бы у «Виллы» получилось договориться с ним, это было бы отличное назначение», - подчеркнул эксперт.

На днях руководство «львов» отправило в отставку Стивена Джеррарда. После 12 туров команда занимает лишь 17-е место в турнирной таблице.