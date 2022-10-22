Стам отреагировал на поступок Роналду

Экс-футболист сборной Голландии и «МЮ» Яп Стам поделился мнением о недавнем поступке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний бомбардир покинул скамейку запасных «красных дьяволов» во время матча с «Тоттенхэмом», не дождавшись финального свистка.

«Тен Хаг сделал нормальное заявление после матча. И Криштиану должен это понимать. Сейчас Роналду переживает не самый лучший этап карьеры, ведь мало играет. Конечно, он недоволен тем, что сидит на скамейке запасных. Если бы было иначе, то я бы удивился. Но нельзя было уходить до того, как прозвучит финальный свисток», - цитирует голландца Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Роналду провел восемь поединков, в которых сумел записать на свой счет всего один результативный выстрел.