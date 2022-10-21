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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Марселя» раскритиковал поведение Роналду

21 Октября 2022 • 23:15 Комментировать
Марсель
...
Ланс
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Через 22 ч. 6 мин.

Президент «Марселя» Пабло Лонгория раскритиковал поведение Криштиану Роналду на фоне слухов о возможном переезде игрока во Францию.

«Мы предпочитаем командных игроков, которые ставят свою личность на службу коллективу», – заявил руководитель одного из сильнейших клубов Лиги 1, чьи слова цитирует издание A Bola. Накануне Лонгория также отметил, что трансфер Роналду невозможен из-за политики клуба, для которого важно сохранять финансовую стабильность.

Напомним, что Роналду ушёл со скамейки запасных до завершения недавнего победного матча АПЛ против «Тоттенхэма», сразу уехав со стадиона. За такое поведение великий португалец был отправлен в дубль «Манчестер Юнайтед».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Пабло Лонгория
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