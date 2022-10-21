Аморим готов возглавить «Астон Виллу», но клубу придётся выплатить солидные отступные

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим готов провести переговоры с «Астон Виллой», если той удастся договориться с лиссабонцами.

Португальский специалист считается одним из главных кандидатов на пост наставника «Астон Виллы» после увольнения Стивена Джеррарда. По сведениям издания 90min, Аморим проявляет заинтересованность в предложенной должности, однако руководству бирмингемцев придётся заплатить «Спортингу» порядка 20 млн евро в виде неустойки – именно это может стать главным препятствием в сделке.

Соглашение Рубена Аморима с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2024 года.