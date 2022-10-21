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Артета: «Очень жаль, что Джеррарда уволили»

21 Октября 2022 • 22:20 Комментировать
Саутгемптон
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Арсенал
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23.10 16:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на новость об увольнении Стивена Джеррарда из «Астон Виллы».

Терпение руководства бирмингемцев закончилось после поражения команды в поединке против «Фулхэма» (0:3), который состоялся в четверг. Клуб официально объявил об отставке специалиста сразу по окончании встречи.

«Очень жаль, что Стивен уволен. Я всегда восхищался им, когда он был игроком, и я уважаю его как человека. Он отлично начинал свой тренерский путь, сначала добившись успеха в «Рейнджерс», а затем здорово проявив себя в «Астон Вилле», но, увы, такова специфика нашей работы», – сказал испанский наставник «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Стивен Джеррард Микель Артета Астон Вилла
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