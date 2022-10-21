Бенитес может вернуться в Английскую премьер-лигу

Наставник Рафаэль Бенитес может получить новую работу в чемпионате Англии.

Вопрос назначения именитого испанца изучает «Астон Вилла», недавно расставшаяся со Стивеном Джеррардом, при котором команда неудачно начала сезон. По информации 90min, Бенитес является одним из кандидатов на пост наряду с Шоном Дайчем, Унаи Эмери, Майклом Билом и Рубеном Аморимом. Сообщается также, что руководство бирмингемцев контактировало с Маурисио Почеттино и Томасом Тухелем, однако те сообщили, что предложенная работа их не интересует.

Рафаэль Бенитес пребывает в статусе безработного после ухода из «Эвертона» в январе текущего года.