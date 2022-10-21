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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бенитес может вернуться в Английскую премьер-лигу

21 Октября 2022 • 21:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Брентфорд
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23.10 16:00

Наставник Рафаэль Бенитес может получить новую работу в чемпионате Англии.

Вопрос назначения именитого испанца изучает «Астон Вилла», недавно расставшаяся со Стивеном Джеррардом, при котором команда неудачно начала сезон. По информации 90min, Бенитес является одним из кандидатов на пост наряду с Шоном Дайчем, Унаи Эмери, Майклом Билом и Рубеном Аморимом. Сообщается также, что руководство бирмингемцев контактировало с Маурисио Почеттино и Томасом Тухелем, однако те сообщили, что предложенная работа их не интересует.

Рафаэль Бенитес пребывает в статусе безработного после ухода из «Эвертона» в январе текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Стивен Джеррард Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА БРЕНТФОРД
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