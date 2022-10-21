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​Холанн будет стоить миллиард – агент игрока

21 Октября 2022 • 19:51 Комментировать (1)

Рафаэла Пимента – агент, которая работает с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, высказалась о потенциальной будущей стоимости игрока.

По словам Пименты для Sky Sports, она верит, что Эрлинг Холанн станет первым футболистом, чья стоимость составит 1 миллиард евро. При своей оценке агент учитывает не только футбольную ценность норвежца, но и его имидж и спонсоров.

22-летний Эрлинг Холанн оказался в «Манчестер Сити» летом. В 14 матчах за английский клуб норвежский нападающий записал на свой счёт 20 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Самым дорогим игроком в истории футбола остаётся Неймар – в 2017 году за бразильца заплатили 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Рафаэла Пимента
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Комментарии (1)
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Gangsta City
21 Октября 2022 в 20:01
С ума съехала что ли? Да за эту сумму весь Челси купить можно вместе с АВТОБУСным парком, с его гайками и колесами
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