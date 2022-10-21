​«Арсенал» продлил контракт с защитником

«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с 24-летним защитником Габриэлем дос Сантосом. Клуб не раскрывает условий нового договора, говоря лишь о том, что он долгосрочный.

Габриэль дос Сантос выступает за «Арсенал» с осени 2020 года после перехода из «Лилля». С тех пор бразилец провёл за лондонцев 83 матча, в которых забил девять голов и отдал один результативный пас.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда Микеля Артеты опережает ближайшего преследователя на четыре зачётных балла.