Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» связался с агентами де Йонга

21 Октября 2022 • 18:36 Комментировать (1)

Кадровые проблемы вынуждают «Ливерпуль» выходить на трансферный рынок и искать усиление состава в январе. Как стало известно ESPN, мерсисайдский клуб связался с агентами полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Напомним, что летом «Барселона» пыталась продать Френки де Йонга, но голландец не захотел менять клубную прописку. Желание каталонского клуба расстаться с голландцем было продиктовано главным образом его высоким окладом.

25-летний Френки де Йонг оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 де Йонг забил один гол в 12 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Френки де Йонг Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Gangsta City
21 Октября 2022 в 18:58
Тот самый игрок, который отшил Челси, когда они им интересовались : )
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
9.00 6.00 1.31
Видео
22.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.27 6.40 11.00
Видео
22.10.22 в 17:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.45 3.10
Видео
22.10.22 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 3.85 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Де Дзерби окажет огромное влияние на Англию»
18:36 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» связался с агентами де Йонга 1
18:31 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Зинченко очень близок к возвращению»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Гранат: Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Одно преимущество раз в семь лет – не проблема»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
16:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не думаю, что отношения между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» токсичные»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Булыкин: Роналду не уважают в «Манчестер Юнайтед» 1
16:13 · Англия. Премьер-лига
Нуньес установил рекорд АПЛ по скорости 1
15:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об увольнении Джеррарда: «Мне очень жаль Стивена»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис — о поступке Роналду: «Это неуважение к тренеру и команде» 2
15:55 · Англия. Премьер-лига
Поттер рассказал о кадровых проблемах «Челси» в преддверии матча с «МЮ»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я очень уважаю тен Хага» 1
15:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам будет не хватать Роналду в матче с «Челси», но это вынужденная мера» 2
15:41 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о ситуации «МЮ» с Роналду: «Не могу комментировать, тен Хаг уже принял решение»
Все новости
Рекомендуем