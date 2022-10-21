​«Ливерпуль» связался с агентами де Йонга

Кадровые проблемы вынуждают «Ливерпуль» выходить на трансферный рынок и искать усиление состава в январе. Как стало известно ESPN, мерсисайдский клуб связался с агентами полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Напомним, что летом «Барселона» пыталась продать Френки де Йонга, но голландец не захотел менять клубную прописку. Желание каталонского клуба расстаться с голландцем было продиктовано главным образом его высоким окладом.

25-летний Френки де Йонг оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 де Йонг забил один гол в 12 матчах.