Артета: «Зинченко очень близок к возвращению»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии защитника команды Александра Зинченко. Украинец по ходу сезона уже несколько раз попадал в лазарет. В последний раз Зинченко вылетел из строя в начале октября в дерби против «Тоттенхэма».

«Зинченко очень близок к возвращению. Его состояние становится всё лучше. Зная Алекса, он вернётся очень скоро», - сказал Артета в пятницу на пресс-конференции.

«Сыграет ли Зинченко в ближайшем матче? Я не могу вам сказать», - добавил тренер «Арсенала» с улыбкой.

В воскресенье, 23 октября, «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Саутгемптона».