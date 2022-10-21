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​Унижение для Роналду: игрок получил 0 голосов в голосовании за «Золотой мяч»

21 Октября 2022 • 17:58 Комментировать (1)

В начале недели «Золотой мяч» получил форвард «Реала» Карим Бензема. Что касается звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, то он занял только 20-е место в голосовании. Оказалось, что португалец вошёл в список из 11 футболистов, за которых никто не проголосовал. На 20-е место Роналду поставили только за прежние заслуги.

Напомним, что в финальном списке претендентов на «Золотой мяч» было 30 футболистов. Как известно, звёздный Лионель Месси в этот список не попал.  

Криштиану Роналду переживает сложный период. После «унижения» (именно так описывает результаты голосования для Роналду портал Goal.com) в голосовании за «Золотой мяч» португалец был отстранён от первой команды в «Манчестер Юнайтед» за отказ выйти на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 18:55
Какое унижение?... Это "радость" для вас, Мистер НОЛЬ или, как принято сейчас вас называть 0+0... P.S. Я же говорил - лучше быть неноминированным, чем номинированным и когда за тебя никто не голосует... Как в воду глядел.... А-ха-ха-ха...💋🐓...
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