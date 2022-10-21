Гвардиола: «Не думаю, что отношения между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» токсичные»

На прошлых выходных в Англии проходил матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:0). После игры мерсисайдский клуб сделал заявление о поведении фанатов «горожан». Болельщики «красных» тоже отличились со знаком минус – они бросали монеты в Хосепа Гвардиолу, а также повредили автобус «Манчестер Сити».

«Я не слышал оскорбительных кричалок от наших фанатов, но если они были, то мне очень жаль», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Являются ли отношения между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» токсичными? Я так не думаю. С нашей стороны - точно нет», - отметил испанский специалист.