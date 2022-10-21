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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес установил рекорд АПЛ по скорости

21 Октября 2022 • 16:13 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм
окончен

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Вест Хэм», а единственный гол встречи забил Дарвин Нуньес. Попутно уругвайский форвард установил рекорд скорости в АПЛ - он пробежал в одном из своих рывков со скоростью в 38 км\час, побив предыдущее достижение Кайла Уокера - 37,802 км\час. Лишь чуть Уокеру уступает Адама Траоре из «Вулверхэмптона», который также входит в тройку самых быстрых игроков высшей лиги английского футбола с результатом в 37,787 км\час.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 16:57
Скорости уже не в моде... Вот тихой сапой со стадиона во время матча под фанфары снимающих камер - самое то... А-ха-ха-ха...
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