Нуньес установил рекорд АПЛ по скорости

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Вест Хэм», а единственный гол встречи забил Дарвин Нуньес. Попутно уругвайский форвард установил рекорд скорости в АПЛ - он пробежал в одном из своих рывков со скоростью в 38 км\час, побив предыдущее достижение Кайла Уокера - 37,802 км\час. Лишь чуть Уокеру уступает Адама Траоре из «Вулверхэмптона», который также входит в тройку самых быстрых игроков высшей лиги английского футбола с результатом в 37,787 км\час.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест».