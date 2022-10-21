Джака рассказал, как почти ушёл из «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака рассказал о том, как в своё время он был близок к уходу из клуба на фоне критики.

«Я был очень, очень близок к уходу. Такое ощущение, что мне оставалось взять чемодан с вещами, который уже находился у дверей. Микель Артета был тем, кто остановил меня. У меня был хороший разговор с ним. Именно тогда я понял, что мы можем всё изменить. Футбол – это не только взлёты, но и падения», - рассказал Джака BBC.

На текущий момент «Арсенал» является лидером чемпионата Англии. Лондонцы опережают ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на четыре зачётных балла.