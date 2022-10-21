Криштиану Роналду в последней игре против «Тоттенхэма» отказался выйти на замену и ушёл со скамейки запасных в раздевалку ещё до финального свистка. Звёздного футболиста отстранили от первой команды за этот непрофессиональный поступок. Всё идёт к тому, что Роналду в обозримом будущем покинет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mirror, подписать Криштиану Роналду может «Интер Майами», выступающий в МЛС. Недавно этот клуб остался без Гонсало Игуаина – аргентинец завершил карьеру. Теперь «Интер» рассчитывает найти другого статусного форварда, и Роналду может стать идеальным вариантом.