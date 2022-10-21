Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является основным кандидатом на пост нового наставника «Астон Виллы», сообщает The Telegraph.

Напомним, вчера, 20 октября, английский клуб официально объявил об отставке экс-наставника бирмингемцев Стивена Джеррарда. Ранее сообщалось, что вакантный пост может занять бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Также в список кандидатов входят рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери и наставник «Брентфорда» Томас Франк.

После 11 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала девять очков и расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Бирмингема проведёт 23 октября против «Брентфорда». Начало — в 16:00 по московскому времени.