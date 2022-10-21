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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»

21 Октября 2022 • 15:03 Комментировать
Спортинг Л
...
Каса Пиа
22.10 22:30

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим является основным кандидатом на пост нового наставника «Астон Виллы», сообщает The Telegraph.

Напомним, вчера, 20 октября, английский клуб официально объявил об отставке экс-наставника бирмингемцев Стивена Джеррарда. Ранее сообщалось, что вакантный пост может занять бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Также в список кандидатов входят рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери и наставник «Брентфорда» Томас Франк.

После 11 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала девять очков и расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Бирмингема проведёт 23 октября против «Брентфорда». Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Астон Вилла
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