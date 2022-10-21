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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино хочет возглавить топ-клуб, его не привлекает работа в «Астон Вилле»

21 Октября 2022 • 14:10 Комментировать (2)
Астон Вилла
...
Брентфорд
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23.10 16:00

«Астон Вилле» вряд ли удастся заполучить Маурисио Почеттино на роль главного тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, аргентинский специалист не заинтересован в этой работе.

Если верить источнику, Почеттино намерен вернуться к работе только во главе топ-клуба. Ранее к аргентинцу обращалась французская «Ницца», но тренер отказался занимать свободную должность.

Ранее Почеттино уже работал в Премьер-лиге, где возглавлял такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». После летнего увольнения из французского «ПСЖ», аргентинский специалист до сих пор остаётся без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино Астон Вилла
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
21 Октября 2022 в 15:22
Ну, взял бы Виллу и вывел ее в топы) Раз такой молодец. Амбиций-то вагон.
ARTUR
21 Октября 2022 в 14:37
кому ты нужен бестолочь, даже с псж умудрился просрать лигу среди средняков европейского футбола ...
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