Почеттино хочет возглавить топ-клуб, его не привлекает работа в «Астон Вилле»

«Астон Вилле» вряд ли удастся заполучить Маурисио Почеттино на роль главного тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, аргентинский специалист не заинтересован в этой работе.

Если верить источнику, Почеттино намерен вернуться к работе только во главе топ-клуба. Ранее к аргентинцу обращалась французская «Ницца», но тренер отказался занимать свободную должность.

Ранее Почеттино уже работал в Премьер-лиге, где возглавлял такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». После летнего увольнения из французского «ПСЖ», аргентинский специалист до сих пор остаётся без работы.