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«Астон Вилла» мечтает о Почеттино, но сделать это будет сложно

21 Октября 2022 • 12:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Брентфорд
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23.10 16:00

«Астон Вилла» мечтает назначить Маурисио Почеттино на вакантную должность главного тренера. Но если верить информации от журналиста Николо Скиры, руководству бирмингемского клуба будет сложно добиться согласия аргентинца.

Напомним, ночью «Астон Вилла» уволили с поста главного тренера Стивена Джеррарда, который возглавил команду в прошлом сезоне. Из-за поражения 0:3 от «Фулхэма», «вилланы» опустились на 17 строчку в турнирной таблице. У команды 9 очков – это столько же, сколько у «Вулверхэмптона», который идёт в зоне вылета.

Альтернативными вариантами для «вилланов» могут стать бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч и наставник «Брентфорда» Томас Франк.

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Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА БРЕНТФОРД
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