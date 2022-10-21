Роналду отказался тренироваться с молодёжкой «МЮ»

Сегодня, 21 октября, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил тренировочное занятие молодежной команды. Как уточнил инсайдер Самуэль Лакхерст, 37-летний игрок принял решение отказаться от занятия в общей группе и провел индивидуальную тренировку.

Напомним, что Роналду демонстративно покинул скамейку запасных в концовке матча с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0). После этого эпизода 37-летнего нападающего не включили в заявку на поединок против «Челси». Встреча состоится в субботу, 22 октября.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Криштиану отметился всего одним голом в восьми встречах.

Роналду изгнан в молодёжку «Манчестер Юнайтед»