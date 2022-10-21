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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду отказался тренироваться с молодёжкой «МЮ»

21 Октября 2022 • 12:23 Комментировать (4)

Сегодня, 21 октября, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посетил тренировочное занятие молодежной команды. Как уточнил инсайдер Самуэль Лакхерст, 37-летний игрок принял решение отказаться от занятия в общей группе и провел индивидуальную тренировку.

Напомним, что Роналду демонстративно покинул скамейку запасных в концовке матча с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0). После этого эпизода 37-летнего нападающего не включили в заявку на поединок против «Челси». Встреча состоится в субботу, 22 октября.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Криштиану отметился всего одним голом в восьми встречах.

Роналду изгнан в молодёжку «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Misha_diablo_football
21 Октября 2022 в 13:14
на очереди изгнание из команды, провал на ЧМ (я имею в виду не саму сборную а самого Рона) закат карьеры в МЛС и ещё где ни будь в другом месте (в дали от Европы)...
Ermak
21 Октября 2022 в 13:25
Сборной только плюс от этого, а так напрямую ему там мало кто решится перечить, хотя уже болелы сб Португалии тоже начинают понимать, что он балласт
Alex1972
21 Октября 2022 в 12:33
Не уважает молодежь.. Подлец... Значит будет пресс качать... Ждём фото ... Хе-хе...
NOBODY
21 Октября 2022 в 12:27
я предлагаю выделить КРиРо в отдельную команду и пусть играет!!! можно сделать его 21 командой АПЛ например.....посмотрим на его результаты...может Тен Хааг действительно не прав????
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