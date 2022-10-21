Роналду изгнан в молодёжку «Манчестер Юнайтед»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отстранен от основной команды «Манчестер Юнайтед». 37-летний нападающий занимается вместе с молодежкой «красных дьяволов».

«Роналду приехал на тренировку «Юнайтед». Он занимается с молодежным составом», - гласит сообщение журналиста Самуэля Лакхёрста в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану был исключен из заявки команды на матч 13-го тура чемпионата Англии против лондонского «Челси». Это связано с поступком форварда во время недавней встречи с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дождавшись завершения матча, звездный бомбардир самовольно покинул скамейку запасных.

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