Ротен - о Роналду: «Тен Хаг виноват, он относится к Криштиану, как к любому другому игроку»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о скандальном поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в концовке матча Премьер-лиги с лондонским «Тоттнхэмом» (2:0). 37-летний португалец покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.
«Тренер несет ответственность за это. Если он не планирует выпускать Криштиану, то не стоит держать его в запасе. Тен Хаг относится к Роналду, как к любому другому игроку команды. В этом и заключается проблема. КриРо не просто какой-то футболист. Такое отношение к нему – настоящий скандал. Недавно тен Хаг говорил, что хочет видеть Роналду в команде, но сейчас проявляет неуважение к нему. Если тебе не нужен игрок, имей смелость сказать об этом», - цитирует Ротена RMC Sport.
В нынешнем сезоне АПЛ Роналду забил один гол в восьми поединках.
Гляди-ка, какой Тен Хаг подлец! Не стал класть болт на многомиллионную армию болельщиков, на 11 игроков стартового состава, на запасных, на персонал, на тренерский штаб - не стал жертвовать РЕЗУЛЬТАТОМ, строит долгосрочный, перспективный проект и не стал нянькой для увядающего павлина...
А знаете, какой ещё у подобных "ротенов" есть аргумент? Цитирую: лысый физрук обязан ставить в состав Роналду, потому что у него впереди чемпионат мира. Всё. Забирайте. Меня так даже мхитарянское стадо, когда он с пузом приехал на сборы, не раздражало.
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