Ротен - о Роналду: «Тен Хаг виноват, он относится к Криштиану, как к любому другому игроку»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о скандальном поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в концовке матча Премьер-лиги с лондонским «Тоттнхэмом» (2:0). 37-летний португалец покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

«Тренер несет ответственность за это. Если он не планирует выпускать Криштиану, то не стоит держать его в запасе. Тен Хаг относится к Роналду, как к любому другому игроку команды. В этом и заключается проблема. КриРо не просто какой-то футболист. Такое отношение к нему – настоящий скандал. Недавно тен Хаг говорил, что хочет видеть Роналду в команде, но сейчас проявляет неуважение к нему. Если тебе не нужен игрок, имей смелость сказать об этом», - цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду забил один гол в восьми поединках.