Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ротен - о Роналду: «Тен Хаг виноват, он относится к Криштиану, как к любому другому игроку»

21 Октября 2022 • 11:30 Комментировать (1)

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен высказался о скандальном поведении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в концовке матча Премьер-лиги с лондонским «Тоттнхэмом» (2:0). 37-летний португалец покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

«Тренер несет ответственность за это. Если он не планирует выпускать Криштиану, то не стоит держать его в запасе. Тен Хаг относится к Роналду, как к любому другому игроку команды. В этом и заключается проблема. КриРо не просто какой-то футболист. Такое отношение к нему – настоящий скандал. Недавно тен Хаг говорил, что хочет видеть Роналду в команде, но сейчас проявляет неуважение к нему. Если тебе не нужен игрок, имей смелость сказать об этом», - цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду забил один гол в восьми поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жером Ротен Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Element-22
21 Октября 2022 в 11:35
Ротен - этот тот чувак, который слишком часто играл головой, а потом называл, к примеру, Месси игроком таким же по уровню игры, как и все остальные.
Гляди-ка, какой Тен Хаг подлец! Не стал класть болт на многомиллионную армию болельщиков, на 11 игроков стартового состава, на запасных, на персонал, на тренерский штаб - не стал жертвовать РЕЗУЛЬТАТОМ, строит долгосрочный, перспективный проект и не стал нянькой для увядающего павлина...
А знаете, какой ещё у подобных "ротенов" есть аргумент? Цитирую: лысый физрук обязан ставить в состав Роналду, потому что у него впереди чемпионат мира. Всё. Забирайте. Меня так даже мхитарянское стадо, когда он с пузом приехал на сборы, не раздражало.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
11:30 · Англия. Премьер-лига
Ротен - о Роналду: «Тен Хаг виноват, он относится к Криштиану, как к любому другому игроку» 1
11:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель откажется от любого предложения «Астон Виллы»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Льорис прокомментировал результаты «Тоттенхэма» против топ-клубов АПЛ
10:55 · Англия. Премьер-лига
Коларов: «Уверен, что «Манчестер Сити» снова возьмёт чемпионский титул АПЛ»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Жалко смотреть, как тен Хаг унижает Роналду» 3
10:08 · Англия. Премьер-лига
Эмери может возглавить клуб АПЛ
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уже связалась с Почеттино
09:53 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду - о ситуации брата в «МЮ»: «Проявляется сплошное неуважение» 1
09:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» работает над новым контрактом де Хеа
09:47 · Англия. Премьер-лига
Стоунс возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Дзола: «Челси» близок к вершине таблицы, одно очко с «Брентфордом» – хороший результат»
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» и четыре клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Арсенал» назвали новую трансферную цель
08:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» рассказал, что «МЮ» нужно сделать с Роналду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд раскритиковал «Тоттенхэм» за игру с «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем