Тухель откажется от любого предложения «Астон Виллы»

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель не намерен возглавлять «Астон Виллу». Напомним, бирмингемский клуб ночью уволил своего наставника Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» 0:3.

Если верить журналисту The Telegraph Мэтту Лоу, Томас Тухель откажется от любого предложения, которое сделает ему руководство «Астон Виллы». Немец не заинтересован в этой работе. Фаворитом на вакантную должность является другой бывший тренер «ПСЖ» – Маурисио Почеттино.

«Астон Вилла» в данный момент располагается на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе столько же очков, сколько у «Вулверхэмптона», который идёт в зоне вылета.