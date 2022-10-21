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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель откажется от любого предложения «Астон Виллы»

21 Октября 2022 • 11:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Брентфорд
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23.10 16:00

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель не намерен возглавлять «Астон Виллу». Напомним, бирмингемский клуб ночью уволил своего наставника Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» 0:3.

Если верить журналисту The Telegraph Мэтту Лоу, Томас Тухель откажется от любого предложения, которое сделает ему руководство «Астон Виллы». Немец не заинтересован в этой работе. Фаворитом на вакантную должность является другой бывший тренер «ПСЖ» – Маурисио Почеттино.

«Астон Вилла» в данный момент располагается на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе столько же очков, сколько у «Вулверхэмптона», который идёт в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Тухель Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА БРЕНТФОРД
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