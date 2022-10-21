Льорис прокомментировал результаты «Тоттенхэма» против топ-клубов АПЛ

Страж ворот лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о результатах своей команды в матчах с топ-клубами Английской премьер-лиги.

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу», а недавно и «Манчестер Юнайтед». У нас не получилось одолеть «Челси». Но давайте мы сыграем с ними на своем поле. Потом сделаем выводы.

Мы стараемся показывать атакующую игру, хотим создавать моменты. Думаю, мы способны играть еще лучше», - передает слова французского вратаря Triball Football.

После 12 туров Английской премьер-лиги подопечные Антонио Конте с 23 баллами занимают третье место в турнирной таблице.