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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис прокомментировал результаты «Тоттенхэма» против топ-клубов АПЛ

21 Октября 2022 • 11:09 Комментировать

Страж ворот лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался о результатах своей команды в матчах с топ-клубами Английской премьер-лиги.

«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу», а недавно и «Манчестер Юнайтед». У нас не получилось одолеть «Челси». Но давайте мы сыграем с ними на своем поле. Потом сделаем выводы.

Мы стараемся показывать атакующую игру, хотим создавать моменты. Думаю, мы способны играть еще лучше», - передает слова французского вратаря Triball Football.

После 12 туров Английской премьер-лиги подопечные Антонио Конте с 23 баллами занимают третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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