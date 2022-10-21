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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «Жалко смотреть, как тен Хаг унижает Роналду»

21 Октября 2022 • 10:21 Комментировать (2)

Британский журналист Пирс Морган высказался об отношении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Жалко смотреть, как тен Хаг получает удовлетворение от того, что унижает Роналду. Усадить лучшего футболиста мира в запас, заставить его выходить на разминку и не выпустить на поле - это настоящее неуважение к Криштиану. А ведь он лучший голеадор «МЮ» в прошлом сезоне», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Напомним, что Роналду в последнем матче против лондонского «Тоттенхэма» (2:0) не стал дожидаться финального свистка и покинул скамейку запасных без согласия главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 11:08
Геша, ты лучший... Продолжай, мы ждём... А-ха-ха-ха...
qwerd
21 Октября 2022 в 11:05
Самый тупой из всех балаболов на британском футбольном телевидении. Дает фору Невиллу с Каррагером вместе взятым. Человек всю жизнь был антипримером дял подражания и тут вдруг стал гуру.
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