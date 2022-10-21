Морган: «Жалко смотреть, как тен Хаг унижает Роналду»

Британский журналист Пирс Морган высказался об отношении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Жалко смотреть, как тен Хаг получает удовлетворение от того, что унижает Роналду. Усадить лучшего футболиста мира в запас, заставить его выходить на разминку и не выпустить на поле - это настоящее неуважение к Криштиану. А ведь он лучший голеадор «МЮ» в прошлом сезоне», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Напомним, что Роналду в последнем матче против лондонского «Тоттенхэма» (2:0) не стал дожидаться финального свистка и покинул скамейку запасных без согласия главного тренера команды.