Эмери может возглавить клуб АПЛ

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, ныне занимающий пост наставника испанского «Вильярреала», может вернуться на Туманный Альбион. Об этом рапортует Football Insider.

Интерес к испанскому специалисту проявляет бирмингемская «Астон Вилла», которая накануне приняла решение об отставке Стивена Джеррарда. Кроме Эмери на пост главного тренера «шпор» претендует Маурисио Почеттино.

В последнем матче «Астон Вилла» потерпела крупное поражение от лондонского «Фулхэма» со счетом 0:3. После 12 туров Премьер-лиги бирмингемцы занимают 17-е место в турнирной таблице.