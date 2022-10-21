«Астон Вилла» уже связалась с Почеттино

Экс-наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в скором времени может стать новым тренером «Астон Виллы». По информации от The Telegraph, бирмингемский клуб уже связался с аргентинским специалистом по поводу назначения на вакантную должность.

Напомним, после вчерашнего поражения от лондонского «Фулхэма» со счётом 0:3 в чемпионате Англии, руководство «Астон Виллы» приняло решение сразу же уволить своего главного тренера Стивена Джеррарда, который ранее получил солидные средства для усиления состава в летнее трансферное окно.

Почеттино в своё время превратил «Тоттенхэм» в команду, которая стабильно играет в Лиге чемпионов. Лучший результат в чемпионате «шпоры» под руководством аргентинца выдали в сезоне-2016/17, когда финишировали на втором месте.