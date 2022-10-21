«Манчестер Сити» и «Арсенал» назвали новую трансферную цель

17-летний ирландский футболист Рокко Вате, выступающий в чемпионате Шотландии за «Селтик», имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Согласно данным Tuttomercatoweb, заинтересованность в услугах перспективного игрока проявляют «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал». Сделка может быть оформлена уже в январе.

Стоит отметить, что срок действующего трудового соглашения Рокко с «Селтиком» истекает в мае 2024 года. В составе шотландского коллектива полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.