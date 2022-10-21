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Экс-игрок «Манчестер Сити» рассказал, что «МЮ» нужно сделать с Роналду

21 Октября 2022 • 08:49 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о ситуации португальского нападающего Криштиану Роналду в стане «Манчестер Юнайтед».

«Недавнее поведение Криштиану дает серьезный повод задуматься. Он проявил неуважение к команде. Думаю, остается лишь одно правильное решение в данной ситуации. Клубу стоит пообщаться с Роналду и отпустить его в январе. Он сейчас только мешает работе главного тренера», - передает слова Ричардса BBC Sport.

Напомним, что Роналду в недавнем матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) не стал дожидаться финального свистка и самовольно покинул скамейку запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Майка Ричардс
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