Экс-игрок «Манчестер Сити» рассказал, что «МЮ» нужно сделать с Роналду

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о ситуации португальского нападающего Криштиану Роналду в стане «Манчестер Юнайтед».

«Недавнее поведение Криштиану дает серьезный повод задуматься. Он проявил неуважение к команде. Думаю, остается лишь одно правильное решение в данной ситуации. Клубу стоит пообщаться с Роналду и отпустить его в январе. Он сейчас только мешает работе главного тренера», - передает слова Ричардса BBC Sport.

Напомним, что Роналду в недавнем матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) не стал дожидаться финального свистка и самовольно покинул скамейку запасных.