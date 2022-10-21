Оуэн назвал фаворитов АПЛ, забыв о «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о борьбе за топ-4 в Премьер-лиге. Он выделил команды, которые имеют наибольшие шансы попасть в четверку лучших.

«Определить топ-4 не так легко. Безусловно, там будет «Манчестер Сити». Думаю, еще в четверке окажется лондонский «Челси». А еще там будет «Арсенал». Кто еще? У меня стоит выбор между «Ливерпулем» и «Тотенхэмом». Я все же отдам предпочтение команде Юргена Клоппа», - передает слова Оуэна Football.London.

В настоящий момент в топ-4 чемпионата Англии входят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».