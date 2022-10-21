Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Фернандеш выглядит счастливее без Роналду»

21 Октября 2022 • 08:10 Комментировать (2)

Легендарный центрфорвард «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в недавнем матче Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).

«Мне кажется, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду. Я заметил это в матче против «шпор». Бруну был энергичен и проявил лидерские качества как в обороне, так и в атаке. Он очень многое дал команде и заслуженно забил гол», - передает слова Ширера Evening Standard.

В сезоне-2022/2023 Фернандеш принял участие в 14 поединках «красных дьяволов», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алан Ширер Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ScreamShady
21 Октября 2022 в 08:32
имхо тоже могу сказать что Фернандеш сдал как только Рон в команду пришел...
Dаvid MU
21 Октября 2022 в 08:43
да, тоже давно об этом заметил... достаточно посмотреть сколько он забивал в последних сезонах до прихода Исполнялдуса
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» и четыре клуба АПЛ нацелились на форварда из Чемпионшипа
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Арсенал» назвали новую трансферную цель
08:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити» рассказал, что «МЮ» нужно сделать с Роналду
08:43 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд раскритиковал «Тоттенхэм» за игру с «Манчестер Юнайтед»
08:38 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал фаворитов АПЛ, забыв о «Манчестер Юнайтед»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Фернандеш выглядит счастливее без Роналду» 2
07:31 · Англия. Премьер-лига
Роджерс отреагировал на увольнение Джеррарда
07:25 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор раскритиковал Роналду и призвал его равняться на Месси
02:25 · Англия. Премьер-лига
Конте не хочет вести переговоры с «Тоттенхэмом» по новому контракту 4
02:14 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
02:03 · Англия. Премьер-лига
Почеттино вновь стал фаворитом на должность нового наставника «Астон Виллы»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Тен Хаг идеально разобрался с Роналду» 2
00:57 · Англия. Премьер-лига
Джеррард уволен из «Астон Виллы» 11 официально
00:54 · Англия. Премьер-лига
Нани – о Роналду: «Не знаю, что случилось, но, быть может, ему нужно было сходить в туалет» 1
00:50 · Англия. Премьер-лига
Джеррард высказался о возможном увольнении из «Астон Виллы»
Все новости
Рекомендуем