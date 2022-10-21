Ширер: «Фернандеш выглядит счастливее без Роналду»

Легендарный центрфорвард «Ньюкасла» Алан Ширер высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в недавнем матче Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).

«Мне кажется, что Фернандеш выглядит счастливее без Роналду. Я заметил это в матче против «шпор». Бруну был энергичен и проявил лидерские качества как в обороне, так и в атаке. Он очень многое дал команде и заслуженно забил гол», - передает слова Ширера Evening Standard.

В сезоне-2022/2023 Фернандеш принял участие в 14 поединках «красных дьяволов», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.