Роджерс отреагировал на увольнение Джеррарда

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал увольнение Стивена Джеррарда с поста наставника бирмингемской «Астон Виллы».

«Я расстроен этой новостью. Стивен проделал большую работу в «Рейнджерс» и заслужил шанс показать себя в Англии. У «Виллы» амбиции выступать в еврокубках, но команде пока не хватает стабильности. Я действительно очень разочарован. Если бы руководство проявило терпение, результат бы пришел», - цитирует Брендана Sky Sport.

В последнем матче под руководством Джеррарда «Астон Вилла» потерпела крупное поражение от «Фулхэма» (0:3). Команда идет 17-й в АПЛ.