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Агбонлахор раскритиковал Роналду и призвал его равняться на Месси

21 Октября 2022 • 07:25 Комментировать

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о поведении нападающего «МЮ» Криштиану Роналду во время недавнего матча против «Тоттенхэма» (2:0). В концовке встречи 37-летний португалец покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

«У тен Хага есть игроки, которые могут выйти вместо Роналду, ведь тот сейчас явно не в форме. Он никак себя не проявляет, когда появляется на поле. Обратите внимание на Месси, Лионеля меняют почти в каждом матче «ПСЖ». Но он никогда не злится. Лео спокойно принимает решение тренера и садится на скамейку», - передает слова Габриэля Talksport.

В текущем сезоне АПЛ Криштиану забил всего один гол в восьми встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Габриэль Агбонлахор
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