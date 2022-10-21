Агбонлахор раскритиковал Роналду и призвал его равняться на Месси

Экс-футболист бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о поведении нападающего «МЮ» Криштиану Роналду во время недавнего матча против «Тоттенхэма» (2:0). В концовке встречи 37-летний португалец покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка.

«У тен Хага есть игроки, которые могут выйти вместо Роналду, ведь тот сейчас явно не в форме. Он никак себя не проявляет, когда появляется на поле. Обратите внимание на Месси, Лионеля меняют почти в каждом матче «ПСЖ». Но он никогда не злится. Лео спокойно принимает решение тренера и садится на скамейку», - передает слова Габриэля Talksport.

В текущем сезоне АПЛ Криштиану забил всего один гол в восьми встречах.