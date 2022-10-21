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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» уверенно обыграл «Лидс», нанеся всего один удар в створ

21 Октября 2022 • 00:14 Комментировать
Лестер
2:0
Лидс
окончен

Очередной матч 12-го тура Премьер-лиги получился в своём роде уникальным. Главный аутсайдер, «Лестер», в домашнем матче против «Лидса» нанес всего один удар в створ чужих ворот и при этом победил со счетом 2:0.

Деннис Прат прострелил в штрафную, и Роберт Кох в попытке помешать голевому удару сам срезал мяч в сетку.  В конце первого тайма «лисы» раскатали мяч до верного, и Харви Барнс нанес решающий удар.

«Лестер» ушел с последнего места, у его соперника всего на очко больше.

Протокол игры  
Лестер2:0Лидс
(1:0) Кох Робин17'  
(2:0) Барнс Харви35'  
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас ВаутДжастин ДжеймсСумаре Бубакари  52' 65' (Менди Нампалис ( 65') Прат Деннис 70' (Перес Айосе ( 70') Тилеманс Юри  78'Дьюсбери-Холл КирнанБарнс Харви 85' (Ихеаначо Келечи ( 85') Варди Джейми 64' (Дака Пэтсон ( 64')
Запасные: Иверсен ДаниэльБрэйбрук СэммиТомас ЛюкВестергор Янник
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох Робин  43' 46' (Морено Родриго ( 46') Льоренте ДиегоФирпо Жуниор 82' (Клих Матеуш ( 82') Адамс ТайлерРока Марк 46' (Купер Лиам ( 46') Саммервилл КрисенсиоАаронсон БренденСинистерра Луис 75' (Гелхардт Джо ( 75') Бэмфорд Патрик 65' (Харрисон Джек ( 65')
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоГринвуд СэмНьонто ВильфредЭйлинг Люк
20 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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