«Лестер» уверенно обыграл «Лидс», нанеся всего один удар в створ

Очередной матч 12-го тура Премьер-лиги получился в своём роде уникальным. Главный аутсайдер, «Лестер», в домашнем матче против «Лидса» нанес всего один удар в створ чужих ворот и при этом победил со счетом 2:0.

Деннис Прат прострелил в штрафную, и Роберт Кох в попытке помешать голевому удару сам срезал мяч в сетку. В конце первого тайма «лисы» раскатали мяч до верного, и Харви Барнс нанес решающий удар.

«Лестер» ушел с последнего места, у его соперника всего на очко больше.