«Лестер» уверенно обыграл «Лидс», нанеся всего один удар в створ

Очередной матч 12-го тура Премьер-лиги получился в своём роде уникальным. Главный аутсайдер, «Лестер», в домашнем матче против «Лидса» нанес всего один удар в створ чужих ворот и при этом победил со счетом 2:0.
Деннис Прат прострелил в штрафную, и Роберт Кох в попытке помешать голевому удару сам срезал мяч в сетку. В конце первого тайма «лисы» раскатали мяч до верного, и Харви Барнс нанес решающий удар.
«Лестер» ушел с последнего места, у его соперника всего на очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Кох Робин17'
|(2:0) Барнс Харви35'
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Джастин Джеймс•Сумаре Бубакари 52'65' (Менди Нампалис (65') •Прат Деннис70' (Перес Айосе (70') •Тилеманс Юри• 78'Дьюсбери-Холл Кирнан•Барнс Харви85' (Ихеаначо Келечи (85') •Варди Джейми64' (Дака Пэтсон (64')
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин 43'46' (Морено Родриго (46') •Льоренте Диего•Фирпо Жуниор82' (Клих Матеуш (82') •Адамс Тайлер•Рока Марк46' (Купер Лиам (46') •Саммервилл Крисенсио•Ааронсон Бренден•Синистерра Луис75' (Гелхардт Джо (75') •Бэмфорд Патрик65' (Харрисон Джек (65')
20 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Бан пользователя