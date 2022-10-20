«Вулверхэмптон» решил не назначать нового тренера

Английский «Вулверхэмптон» подождёт с поисками главного тренера до нового года.

В начале месяца руководство «волков» объявило о расставании с Бруну Лаже, при котором команда неудачно начала сезон. Поиски нового рулевого не увенчались успехом, поэтому работать с командой продолжит Стив Дэвис, временно исполняющий обязанности главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. 57-летний специалист останется в текущей должности как минимум до конца 2022 года.

После 11 туров Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице с девятью набранными очками.