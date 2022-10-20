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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» решил не назначать нового тренера

20 Октября 2022 • 21:24 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Лестер
1 2.20 X 3.40 2 3.25
23.10 16:00

Английский «Вулверхэмптон» подождёт с поисками главного тренера до нового года.

В начале месяца руководство «волков» объявило о расставании с Бруну Лаже, при котором команда неудачно начала сезон. Поиски нового рулевого не увенчались успехом, поэтому работать с командой продолжит Стив Дэвис, временно исполняющий обязанности главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. 57-летний специалист останется в текущей должности как минимум до конца 2022 года.

После 11 туров Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице с девятью набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Стив Дэвис
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛЕСТЕР
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