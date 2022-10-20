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​Агбонлахор – о поведении Роналду: «Это позор»

20 Октября 2022 • 18:56 Комментировать (4)

Известный в прошлом футболист Габриэль Агбонлахор оценил поведение Криштиану Роналду. В среду вечером португалец досрочно ушёл со скамейки запасных, когда понял, что не выйдет на поле.

«Давайте будем честными, Роналду – избалованный ребёнок», - высказался Агбонлахор.

Экс-игрок «Астон Виллы» отметил, что без Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» выступает лучше. Агбонлахор поддерживает Эрика тен Хага, который не выпускает звёздного португальца на поле, несмотря на давление.

«Так уйти в раздевалку – это позор. Это неуважительно по отношению к партнёрам», - сказал Агбонлахор talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Габриэль Агбонлахор Эрик тен Хаг
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Комментарии (4)
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SdetstvazaParmu
20 Октября 2022 в 19:58
А хто енто ваще пукает?)))
venge
20 Октября 2022 в 19:39
Поступок взрослого мужчины
Alex1972
20 Октября 2022 в 19:14
Какой ребёнок?... Гей... А-ха-ха-ха...
Juve96
20 Октября 2022 в 19:11
фразы "известный" и "Габриэль Агбонлахор" противоречат друг другу
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