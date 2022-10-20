​Агбонлахор – о поведении Роналду: «Это позор»

Известный в прошлом футболист Габриэль Агбонлахор оценил поведение Криштиану Роналду. В среду вечером португалец досрочно ушёл со скамейки запасных, когда понял, что не выйдет на поле.

«Давайте будем честными, Роналду – избалованный ребёнок», - высказался Агбонлахор.

Экс-игрок «Астон Виллы» отметил, что без Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» выступает лучше. Агбонлахор поддерживает Эрика тен Хага, который не выпускает звёздного португальца на поле, несмотря на давление.

«Так уйти в раздевалку – это позор. Это неуважительно по отношению к партнёрам», - сказал Агбонлахор talkSPORT.