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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсеналу» предъявлены обвинения

20 Октября 2022 • 18:49 Комментировать
Саутгемптон
...
Арсенал
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23.10 16:00

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинения «Арсеналу». Поводом стали споры футболистов с главным арбитром в концовке последнего матча Премьер-лиги против «Лидса».

«Арсенал» обвиняется в неспособности обеспечить дисциплинированное поведение своих игроков. «Канониры» должны ответить на обвинение до 24 октября.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде со счётом 1:0. Команда Микеля Артеты является лидером Английской премьер-лиги на текущий момент.

В четверг «Арсенал» проведёт перенесённый матч Лиги Европы против ПСВ. Команды услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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САУТГЕМПТОН АРСЕНАЛ
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