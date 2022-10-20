​«Арсеналу» предъявлены обвинения

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинения «Арсеналу». Поводом стали споры футболистов с главным арбитром в концовке последнего матча Премьер-лиги против «Лидса».

«Арсенал» обвиняется в неспособности обеспечить дисциплинированное поведение своих игроков. «Канониры» должны ответить на обвинение до 24 октября.

Напомним, что «Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде со счётом 1:0. Команда Микеля Артеты является лидером Английской премьер-лиги на текущий момент.

В четверг «Арсенал» проведёт перенесённый матч Лиги Европы против ПСВ. Команды услышат стартовый свисток в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.