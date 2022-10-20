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​Директор «Манчестер Юнайтед» дал понять, что клуб не будет активничать на рынке зимой

20 Октября 2022 • 17:45 Комментировать

Судя по всему, «Манчестер Юнайтед» будет пассивен на зимнем трансферном рынке. На такую мысль наводят слова директора «красных дьяволов» Джона Мерто.

«Мы всегда говорили, что изменение состава команды займёт время. Мы уже работаем с Эриком тен Хагом над следующими шагами в этом процессе, уделяя особое внимание следующему лету и более позднему периоду.

Но важно понимать, что инвестиции всегда должны быть устойчивыми. Это означает, что наши траты на футболистов должны поддерживаться доходами в долгосрочной перспективе», - слова Мерто приводит The Telegraph.

Напомним, что летом этого года «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы 227 миллионов фунтов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон Мерто Трансферы футбола - зима 2023
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