​«Челси» начал переговоры с Ковачичем

«Челси» начал переговоры о продлении контракта с полузащитником Матео Ковачичем, сообщает в социальных сетях журналист Саймон Филлипс. Действующий контракт 28-летнего хорвата рассчитан до конца сезона 2023/2024. «Пенсионеры» хотят избежать повторения ситуаций с Н’Голо Канте и Жоржиньо – соглашения этих игроков с клубом рассчитаны до конца текущего сезона.

В сезоне 2022/2023 Матео Ковачич сыграл за «Челси» 11 матчей. На счету хорвата один результативный пас на партнёра.

Цвета «Челси» Матео Ковачич защищает с лета 2018 года после перехода из мадридского «Реала».

Ближайший матч «Челси» проведёт 22 октября – против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.