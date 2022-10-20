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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг не уважает характер Роналду – Эвра

20 Октября 2022 • 17:16 Комментировать

В среду «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл дома «Тоттенхэм» со счётом 2:0. Криштиану Роналду так и не вышел на поле. При этом незадолго до финального свистка звёздный португалец покинул скамейку запасных и направился в раздевалку.

Комментарий по поводу этой ситуации дал Патрис Эвра, который в своё время защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

«В одном из интервью Эрик тен Хаг сказал, что не выпустил Криштиану Роналду в матче с «Манчестер Сити», потому что он уважает его характер. Но если бы тен Хаг уважал характер Роналду, ему бы пришлось выпускать его на поле в каждом матче», - сказал Эвра Amazon Prime.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Эрик тен Хаг
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