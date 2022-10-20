Кристиан Пулишич может сменить клуб в зимнее трансферное окно, желая получать больше игрового времени. По данным TodoFichajes, 24-летний американский полузащитник на словах договорился с «Ньюкаслом». «Сороки» готовы заплатить «Челси» 40 миллионов евро за этот трансфер.

В сезоне 2022/2023 Кристиан Пулишич принял участие в 11 матчах «Челси». При этом американец провёл на поле только 284 минуты (почти 26 минут за матч в среднем). Такая ситуация определённо не устраивает талантливого футболиста.

«Ньюкасл» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.