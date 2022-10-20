Будущее Неймара остаётся обсуждаемой темой. Как сообщает EL Pais, от идеи с подписанием звёздного бразильца не отказался «Челси» - лондонцы будут планировать реализовать сделку в 2023 календарном году.

Минувшим летом «ПСЖ» предлагал «Челси» арендовать Неймара, но лондонский клуб отказался брать на себя часть оклада игрока. Теперь же позиция «пенсионеров» в этом плане смягчилась. Лондонцы готовы взять на себя всю зарплату Неймара – около 40 миллионов евро в год.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. Пять с лишним лет назад «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.